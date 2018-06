Rock- und Pop-Konzerte im Juni

Volles Programm für Musikfans im Juni: Es haben sich jede Menge Megastars in Deutschland angesagt. Darunter Rock-Opas, das wohl berühmteste Musik-Ehepaar Amerikas und Deutschlands beliebteste Schlagersängerin.

Die ROLLING STONES können nicht ohne: Auch in diesem Jahr sind die Rockrentner in deutschen Stadien auf Tour. Im Gepäck hat die Band um Frontmann Mick Jagger neben Klassikern wie „Satisfaction“ und „Paint It Black“ wechselnde Hits und Überraschungssongs. Im September waren 82 000 Besucher zum Auftakt der „No Filter“-Europatour in den Hamburger Stadtpark gekommen. Dabei wunderten sich nicht wenige Fans über den Fitnesszustand Jaggers, der in diesem Jahr 75 Jahre alt wird. Und auch beim diesjährigen Tourauftakt in Dublin sprang der topfitte Frontsänger wie ein Jüngling über die 26 Meter lange Bühne. Vor zwei Jahren hatten die Stones nach elf Jahren Pause ihr Studio-Album „Blue & Lonesome“ veröffentlicht. Die Briten sind zu sehen am 22. Juni im Berliner Olympiastadion und am 30. Juni in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart.

BEYONCÉ UND JAY-Z sind das wohl prominenteste Musikerpaar in den USA und beglücken ihre Fans erneut mit einer gemeinsamen Tour. Die letzten Alben der beiden - „4:44“ von Jay-Z und „Lemonade“ von Beyoncé - sind ziemlich persönlich. Es geht um ihre Beziehung, gegenseitige Treue und die Familie. Das Paar hat zusammen drei Kinder: die sechs Jahre alte Tochter Blue Ivy sowie die acht Monate alten Zwillinge Rumi und Sir. Unklar, ob diese ihre Eltern bei der Konzertreise um die Welt begleiten. Neben ihrer gemeinsamen „On the Run“-Tour 2014 kam Rapper Jay-Z im September 2016 auch zum Abschlusskonzert von Beyoncés „Lemonade“-Tournee mit auf die Bühne, genauso wie bei ihrem umjubelten Coachella-Auftritt im April. Die beiden haben mehrere Titel zusammen aufgenommen. Die können ihre deutschen Fans am 28. Juni in Berlin und am 3. Juli in Köln live hören.

Für HELENE FISCHER ist nach der Tour vor der Tour. Nach ihrer monatelangen Reise durch Deutschlands Konzerthallen steht im Sommer eine große Stadiontour an. Die wohl bekannteste Schlagersängerin des Landes präsentiert dort ihre größten Hits, darunter natürlich „Atemlos“ oder „Nur mit dir“. Außerdem erwartet die Fans in der rund dreistündigen Show viel Tanz und Akrobatik, wie zuletzt schon auf ihrer Hallentournee. Dort musste sie wegen eines Infekts insgesamt sieben Auftritte absagen. „Im Hotelzimmer zu warten bis das weggeht, das war einfach nur - uaah“, sagte Fischer bei ihrem ersten Gig nach der Krankheit in Wien. „Es ist die beste Medizin ever, dass ich heute wieder zurück auf die Bühne komme.“ Die Stadiontour führt die 33-Jährige im Juni zunächst nach Leipzig (23./24.6.), Basel (26.9.) und München (29.6.).

GUNS'N'ROSES legen nach Konzerten in München und Hannover im vergangenen Jahr erneut einen Stopp in deutschen Stadien ein. Mit ihrer gigantischen „Not in This Lifetime“-Tour feierten die Kultrocker um den extrovertierten Leadsänger Axl Rose und Gitarrist Slash ihr Bühnen-Comeback in Europa. Die US-Band, die in den 80ern und 90ern mit „November Rain“, „Knockin' On Heaven's Door“ und „Paradise City“ große Hits landete, war lange zerstritten. 2016 trat sie erstmals nach 20 Jahren wieder in Original-Formation auf. Pech hatten die Musiker im vergangenen Sommer bei ihrem Gig in Hannover. Der musste wegen heftiger Regenfälle und Blitzen unterbrochen werden. Die rund 70 000 Fans mussten zeitweise in die angrenzende Messehalle flüchten. Bei ihren Auftritten in Berlin (3.6.), Gelsenkirchen (12.6.) und Mannheim (24.6.) hoffen die Rocker auf besseres Wetter.

LENNY KRAVITZ ist zurück: Der US-Rocker mit der Zottelmähne bringt im September sein 11. Studioalbum „Raise Vibration“ auf den Markt. Vorab geht der 53-Jährige damit schon auf Tournee und präsentiert dabei auch Klassiker wie „Fly Away“ oder „Are You Gonna Go My Way“. In seiner aktuellen Single „It's Enough“ zeigt sich Kravitz kraftvoll und politisch. „Ich habe genug von Rassismus. Ich habe genug vom Krieg. Ich habe genug von Umweltzerstörung und der Gier und Verlogenheit unserer Staatsoberhäupter“, erklärt der Rocker. Auf seiner Tour macht der Sänger in vier deutschen Städten Station. Nach einem Gig in München Ende Mai gastiert Kravitz noch in Berlin (12.6.), Frankfurt (13.6.) und Köln (25.6.).

JEFF BECK ist ein Meister der musikalischen Überraschung. Von Pop bis Rock, Funk bis Trance und natürlich Jazz: Der Brite hat kaum eine Richtung ausgelassen und gilt noch heute als Weltklasse-Gitarrist. Legendär sind seine Jahre mit den Yardbirds, wo er Eric Clapton ersetzte, oder mit der Jeff Beck Group mit Rod Stewart und dem späteren Stones-Gitarristen Ron Wood. Der Musiker mit dem wuscheligen dunklen Haar kann auf der Gitarre wahlweise singen oder geigen, orgeln, trompeten oder flöten - stets mit den Fingern, nicht mit dem Plektrum. Sein Solo „Cause We've Ended As Lovers“ wurde erst vor wenigen Jahren von der Fachzeitschrift „Guitar World“ zum besten langsamen Gitarrensolo gewählt. Live zu bestaunen ist der 73-Jährige in Berlin (19.6.) und München (20.6.).

SHAKIRA wollte eigentlich schon im vergangenen Herbst nach Deutschland kommen. Eine Stimmbandentzündung machte ihr aber einen Strich durch die Rechnung. Die Ärzte verordneten ihr eine Gesangspause. Ein halbes Jahr später ist es nun soweit. Die Kolumbianerin holt die Europa-Gigs ihrer „El Dorado“-Welttour nach. Die zwölfmalige Grammy-Gewinnerin präsentiert dabei Songs ihres gleichnamigen elften Studioalbums, aber auch einige ihrer größten Hits, wie „Whenever, Wherever“, „Hips Don't Lie“ oder den Song zur Fußball-WM 2010 „Waka Waka“. Die 41-jährige Latino-Sängerin gastiert in Hamburg (3.6.), Köln (5.6.) und München (17.6.).

LIMP BIZKIT beeinflussten in den 90er Jahren zahlreiche Rock- und Metalmusiker. Die Nu-Metal-Band aus Florida überzeugte ihre Fans mit eingängigen Rhythmen und funkigen Rap-Elementen und war mehrfach für einen Grammy nominiert. Songs wie „Rollin“ oder „Nookie“ wurden auch in Deutschland zu Hits. Die Musiker um Frontmann Fred Durst legten dann eine jahrelange Pause ein, bevor sie sich 2011 mit ihrem Album „Gold Cobra“ zurückmeldeten und damit in Deutschland einen Nummer-Eins-Erfolg landeten. An einem neuen Album arbeitet die Band eigenen Angaben zufolge schon seit Jahren. Wann die neuen Songs zu hören sein werden, ist aber noch unklar. Im Sommer gehen die US-Rocker zunächst mal auf Tour. Im Juni gastieren sie in München (10.6.), Berlin (12.6.), Hamburg (13.6.), Dresden (15.6.), Mannheim (19.6.) und Dortmund (20.6.).

