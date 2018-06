Rock am See droht das Aus

Mit Rock am See in Konstanz, dem Hohentwielfestival in Singen oder den Meersburg Open Airs hat sich Konzertveranstalter Koko & DTK Entertainment in der Region einen Namen gemacht. Jetzt gibt die Agentur ihren Firmensitz in Konstanz auf. Die Geschäftsführer Dieter Bös (63) und Armin Nissel (62) steigen aus, Marc Oßwald ist künftig alleiniger Koko-Chef. Fraglich ist, wie es mit Rock am See weitergeht – wenn überhaupt.

Die Chancen stünden 50:50, dass Rock am See auch in Zukunft stattfindet, sagt Marc Oßwald. Und fügt an: „Es ist nicht so, dass es garantiert weitergehen wird.“ Oßwald wird künftig die Geschicke von Koko & DTK Entertainment leiten. Die letzten beiden Auflagen des Festivals waren eine Enttäuschung in Sachen Besucherzahl: Zum 30. Bestehen kamen im August immerhin 15000. Ausverkäuft wäre es aber erst bei 25000 gewesen. 2015 kamen nur 11000 Besucher ins Bodenseestadion. Nun will Oßwald abwägen und bewerten, ob man wieder ein Programm zustande bekommt, das genügend Zuschauer anlockt.

Dieter Bös, der Koko gemeinsam mit Armin Nissel und Clemens Zipse 1978 gegründet hat, klingt da noch etwas zuversichtlicher: Er spreche bereits mit dem ein oder anderen Agenten. Er sagt: „Wenn es ein entsprechend ansprechenes Programm gibt, bin ich mir sicher, dass es Rock am See wieder geben wird.“ Bös zieht sich als Geschäftsführer zurück, sein Kollege Nissel ebenfalls. Er sei jetzt 63, sagt Bös, er wolle das nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag machen. Zwischen den Zeilen hört man heraus, dass die Finanzen eine Rolle spielen. Bös redet von einem „Glücksfall“, da er kein Risiko mehr trage, aber auch künftig an der Programmgestaltung, etwa des Konstanzer Zeltfestivals, mitwirken werde. „Ich muss nicht am Ende einer langen Arbeitsperiode zittern, ob ich über die Runden komme“, sagt Bös.

Fit für die Zukunft werden

Was er konkret damit meint, zeigt ein Blick in die Bilanz. Demzufolge hat die Koko Entertainment GmbH in den Jahren bis 2012 einen Verlust von 58435,44 Euro gemacht, dazu kamen 2013 Verluste von 1743322,94 Euro und 2014 von 1061521,31 Euro. Die Summe der nicht gedeckten Fehlbeträge belief sich am 31. Dezember 2014 auf 2731279,69 Euro.

Wie genau die Verluste in den Jahren 2013 und 2014 zustande kamen, wollte Marc Oßwald nicht sagen. Er spricht dabei von Buchverlusten. „Ein Wirtschaftsprüfer hat uns viele Abschreibungen aufgenötigt.“ Doch die Verluste seien mittlerweile ausgeglichen, Koko sei zahlungsfähig und habe auch keine Bankschulden, sagt der 52-Jährige. Zwar habe Koko auch 2015 leichte Verluste gemacht, aber „kein Vergleich mit 2014 und 2013“.

Oßwald: „Es geht nun darum, die Firma auf gesunde Beine zu stellen, und das Geld dazu kommt von mir.“ Um die Firma fit für die Zukunft zu machen, sei es notwendig, Geld einzusparen. So müssen vier Mitarbeiter gehen, die bisher in Konstanz beschäftigt waren. Die Auszubildenden werden weiterbeschäftigt und wechseln nach Freiburg und Tübingen, wo Koko & DTK Entertainment weitere Büros betreibt. Weitermachen wie bisher sei nicht möglich, auch weil sich der Markt gewandelt hat.

Risiko ist größer geworden

Zurück zu Rock am See: Zu den besten Zeiten kamen 25000 Besucher ins Bodenseestadion, etwa als Metallica 2003 Hauptband waren. Ob man dahin nochmal zurückkommt? „In den Anfangszeiten war Rock am See das einzige Festival zwischen Stuttgart und Zürich“, sagt Oßwald, der seit 2001 als Geschäftsführer an Bord ist und damals Gründungsmitglied Clemens Zipse ablöste. Mit dem richtigen Zugpferd ließen sich Zuschauer mobilisieren. Nur: „Der Erfolg eines Festivals ist eine Programmfrage, aber die ist schwieriger zu beantworten als vor zehn Jahren.“

Das bestätigt auch Dieter Bös: „Das Risiko für den Veranstalter ist höher. Gema-Gebühren und sonstige Abgaben sind deutlich gestiegen, der Mindestlohn verteuert die Konzerte.“ Steigende Energiekosten und höhere Gagen auf dem hart umkämpften Festivalmarkt tun ihr Übriges. „Die Marge wird immer kleiner.“ Ob es Rock am See nächstes Jahr geben wird, ist also noch nicht klar.

Weiter veranstalten will Koko das Hohentwielfestival, das Meersburg Open Air und das Zeltfestival, sagt Oßwald. Und Städte wie Ravensburg oder Friedrichshafen wolle man ebenfalls weiterhin bespielen.

