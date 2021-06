RKI registriert 592 Corona-Neuinfektionen

Zirkusluft, Zirkusmusik und strahlende Gesichter in der Manege und drumherum: Nach Monaten, in denen keine Vorstellungen möglich waren und in denen sie mit der Spendendose vor Supermärkten um Geld bitten mussten, hat der Familienzirkus Renz endlich wieder seine erste Vorstellung geben können. Noch bis zum 4. Juli können die Besucher Tiere und Akrobatik in dem Zirkuszelt an der Ernst-Ottenbacher-Straße an der Biberacher Nordwest-Umfahrung erleben. Die Premierenvorführung am Mittwoch kam auf Initiative der Firma Fischer Edelstahltechnik zustande.