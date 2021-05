RKI registriert 5426 Corona-Neuinfektionen

Der Inzidenzwert des Kreises Sigmaringen wird bei so manchem am Freitagmorgen für Verwunderung gesorgt haben, denn während wir die vom Landesgesundheitsamt verkündete Sieben-Tage-Inzidenz von 52 berichteten, vermeldete das Landratsamt am Morgen den Wert 43,6, der vom Robert-Koch-Institut (RKI) stammt.

Das ist die Ursache für den Meldefehler Hintergrund dieser unterschiedlichen Werte ist ein technisches Problem bei der Übermittlung der Daten, wie Lisa Schlager, Sprecherin des Landesgesundheitstamts mitteilt.