RKI: 219 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 5,6

Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die so eine Hausgemeinschaft entzweien und aus guten Nachbarn oder gar Freunden erbitterte Konfliktparteien machen. Wie in einer Wohnanlage in einem Ort nahe dem Bodensee.

Der Chef einer Hausverwaltung, die dort zuständig ist, erzählt folgende Geschichte: Ein Wohnungseigentümer – nennen wir ihn Herr W. – kann wegen der Corona-Pandemie praktisch von heute auf morgen nicht mehr ins Büro. Er richtet sich an seinem Schlafzimmerfenster einen improvisierten Schreibtisch ein.