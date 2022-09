Riva, la Diva – wer die Luxus-Boote vom Comer See liebt

Bei ihrem Anblick werden Männer lyrisch. „Zu einer Riva gehört Passion und Poesie“, sagt Will Thatcher aus Bristol in England. Und stellt klar: „Nein! Ich bin weder verwandt noch verschwägert mit unserer Eisernen Lady.“ Er schmunzelt. Und als gerade eine Riva vorbeifährt, sagt er etwas verächtlich: „Ein Mietboot! Wer eine Riva mietet, sucht nur die Show. Da ist kein Herzblut dabei! Und dann kann man sie nicht einmal selbst fahren …“ Enrico Matteri nickt zustimmend: Eine Riva wird am Comer See nur mit Kapitän vermietet. Er muss es wissen: Enrico restauriert nicht nur die Diven, er vermietet auch welche: zu stolzen Mietpreisen von 2800 Euro pro Tag – mit Fahrer selbstverständlich.

Will genießt die Fahrt über den See mit der Riva Tritone. Und er freut sich schon auf seine Riva Olympic, die bei Enrico gerade zum Überholen ist. Deshalb werden er und seine Frau Gloria im Grand Hotel Tremezzo abgeholt. Vom Chef persönlich. Das Hotel ist ein echter Hingucker, hat seinen Pool spektakulär in den See gehängt und jeder Spaziergänger staunt. Doch als Enrico mit seiner Tritone am Hotelsteg anlegt, wandern alle Blicke vom Pool zu Riva, la Diva. Auch zwei Bauarbeiter stützen sich auf ihre Schaufeln und spendieren bewundernde Blicke. Eine vorbeischlendernde Blondine schaut etwas verwirrt. Die Jungs glotzen doch tatsächlich nicht ihr, sondern diesem Boot nach. Sie stöckelt ungerührt weiter, als sei nichts passiert. Im Inneren versteht sie aber wohl die Welt nicht mehr.

Eine Riva gilt als der Rolls-Royce auf dem Wasser

„Wir haben nur eine kleinere Riva, eine Olympic“, sagt Will. Enrico geht sogleich energisch dazwischen: „Es gibt keine kleine Riva. Eine Riva ist eine Riva.“ Viele sagen, sie sei ein Mythos, eine Legende, mindestens aber der Rolls-Royce auf dem Wasser. „Jedenfalls hatten wir zunächst ein anderes Boot“, fährt Will fort. „Dann haben wir eine Riva gesehen und wussten: So eine möchten wir auch. Nein. Müssen wir haben! Das war Liebe auf den ersten Blick!“ Erstanden hat sie Will in Deutschland: „Von einem Deutschen, ich glaube, er hieß Manfred, wohnte jedenfalls am Bodensee.“ Nur ganz selten spielt eine Riva die zweite Geige, wie bei einem australischen Milliardär, der eine Riva Ariston als Beiboot für seine 116-Meter-Jacht nutzt.

Enrico Matteri sitzt selbst am Steuer auf dem Weg vom Grand Hotel Tremezzo zu seiner Werft in Lezzeno am anderen Seeufer. Der grau melierte, 67 Jahre alte Enrico ist ein Signore, wie er im Buche steht. Er lenkt seine Tritone, 800 PS, 350 000 Euro teuer, als ob er sie streicheln würde. Mit weißer Hose sitzt er auf der zitronengelben Lederbank der motorisierten Schönheit und sagt: „Jede Riva ist die Königin von jedem See!“ Matteri restauriert und repariert diese Königinnen. Derzeit sind sechs Modelle in Arbeit, darunter eine Riva Aquarama Super, von der gerade mal 288 Stück gefertigt wurden. Mit 8,23 Meter Länge ist sie eine der großen Modelle von Riva. Wenn sie fertig ist, liegt ihr Wert wieder bei glatten 800 000 Euro. „L’Arte del Restauro“, nennt es Enrico, die Kunst des Restaurierens. Dafür kommen Kunden aus aller Welt nach Lezzeno oder schicken ihr bestes Stück per Transporter, Bahn oder mit dem Flieger. Die meisten Anfragen, abgesehen vom Comer See, kommen von der Côte d’Azur, vom Schweizer und deutschen Teil des Bodensees und aus den USA. Allein am Lake Tahoe gibt es schließlich 70 Riva-Boote. Ein Kunde kommt sogar aus Neuseeland.

Betuchte Kundschaft mit Sonderwünschen

Enricos Restaurierungen haben einen Aufwand von tausend bis 3000 Arbeitsstunden. Dass dabei gut ein Jahr und mehr ins Land gehen kann und der Preis für eine solche Behandlung oft sechsstellig ist, interessiert die Besitzer eher am Rande. Viele wollen die Originalfarbe der Polster, die werden dann nachgemacht. Einer wollte eine Riva von 1932 mit dem Originalholz von damals! Auch das ließ sich machen. Maschinen werden ersetzt, häufig der Umwelt zuliebe, aber es gibt Rivaristi, die nur eine Riva mit Originalmotor kaufen und sie nur damit als Riva erachten würden. Vielleicht hätten sie bei Ferruccio Lamborghini eine Ausnahme gemacht: Er ließ in seine Riva natürlich einen seiner eigenen Motoren einsetzen ...

Planken werden gewechselt, ein Bootsboden erneuert, aber wo immer es möglich und sinnvoll ist, wird Vorhandenes erhalten. Es kommt vor, dass manche Besitzer ihre Boote nach der Restaurierung gar nicht mehr zu Wasser lassen. Ein Kunde baute einen Glaspavillon für seine Riva und stellte sie in diesem Kubus in seinem Garten wie ein Kunstwerk aus. „Ungefähr 300 Boote habe ich in all den Jahren restauriert und unzählige berühmte Menschen über den See chauffiert: Julia Roberts und Brad Pitt, Catherine Zeta-Jones und Bill Gates“, erinnert sich Enrico. „Zeta-Jones wollte unbedingt Wasserski fahren – aber nur wenn eine Riva sie zieht.“ Christina Onassis hatte vor Genua einen Bootsunfall mit ihrer Riva. Das Boot wurde repariert und kurz darauf hatte sie an der Côte d’Azur mit der gleichen Riva wieder einen Unfall. Geschichten wie diese mehren auf gewisse Weise noch den Ruhm der Boote.

Eine kleine Werft mit langer Tradition

Die Riva, die gerade im erbärmlichsten Zustand in der Matteri-Werft liegt, gehört einem Norweger, eine Ariston von 1971. Wie viel Zeit Enrico dafür brauchen wird? Er schüttelt den Kopf: „Das kann ich noch nicht sagen. Wir sind erst am Anfang.“ Gleiches gilt für eine Aquarama, die in einer großen Garage gefunden wurde, zugestellt mit alten Möbeln und Kartons. Scheinbar der Rest einer Entrümpelungsaktion – mit einem Goldstück mittendrin.

Angefangen hat alles am östlichen Nachbarsee des Lago di Como: Denn am nahen Lago d’Iseo begann 1842 die Riva-Geschichte. Pietro Riva gründete in Sarnico am Iseosee eine Werft. Enkelsohn Serafino Riva machte die Riva bekannt: Er baute Rennboote auf Bestellung. In den 1930er-Jahren wurden damit verschiedene Weltrekorde aufgestellt. Serafinos ältester Sohn Carlo übernahm das Geschäft 1949, im Alter von 27 Jahren, und entwarf die bis heute so eleganten, offenen Motorboote mit der unvergleichlichen, fugenlosen Mahagonibeplankung, mit viel Chrom, Panoramascheibe und einem klassischen Armaturenbrett mit weißem Steuerrad sowie der gepolsterten Liegefläche, auf der dann häufig langbeinige Blondinen spazieren gefahren werden – wie Accessoires. Für die Jetset-Szene der 1950er- bis 70er-Jahre war eine Riva ein Must-have. Brigitte Bardot, Sean Connery, Sophia Loren, Richard Burton, natürlich Gunter Sachs, auch Peggy Guggenheim sowie diverse gekrönte Häupter – sie besaßen alle eine Riva aus Sarnico am Lago d’Iseo. Bei Gunter Sachs waren es sogar gleich drei Boote.

Wer eine Riva fährt, ist ein VIP

In der 1970er-Jahren verkaufte Carlo Riva seine Firma und seit 2000 ist Riva eine Tochtergesellschaft der italienischen Jachtwerft „Ferretti“. Die Boote sind immer noch sehr gut und teuer, aber kein Vergleich zu früher, auch weil sie nicht mehr aus Holz sind. Das treibt die Preise für die alten Modelle in die Höhe: Gepflegte Boote werden nur selten unter 100 000 Euro gehandelt. Meist liegt der Preis beim Zwei- bis Dreifachen. 1955 war eine Riva dreimal so teuer wie einigermaßen vergleichbare Boote, heute sind sie zehnmal wertvoller. Es wurden ja insgesamt nur 4352 Stück gebaut. Es gab neun Modellreihen.

Wer eine Riva fährt, ist ein VIP, auch wenn er kein Schauspieler, Industrieller oder der marokkanische Prinz ist. Jede Riva hat ihre eigene Nummer. Sie zeigt das Baujahr an und weist aus: Ich bin ein Original. Doch woran erkennt man ein Original rein äußerlich? Enrico lacht: „An der Perfektion! Mein Freund: an der Perfektion! Das haben wir Carlo Riva zu verdanken.“ Der Ingenieur der Riva starb 2017 im Alter von 95 Jahren in Sarnico, wo alles begann. „Aber viele seiner wundervollen Boote leben ja weiter“, sagt Enrico. So wie etwa eine Aquarama, mit der man manchmal George Clooney über den Comer See fahren sieht.