Rituale, aber keine Konsequenzen

Es sind jedes Mal die gleichen Rituale. Jemand zieht mit der Waffe los, um wahllos zu töten. Die Politik gibt sich schockiert, es folgen Gebete und Worte des Mitgefühls. Die Demokraten fordern schärfere Waffengesetze, während die Republikaner erklären, die Stunde der Tragödie sei der falsche Zeitpunkt, um über Paragraphen zu reden. Es geschieht – nichts. Die Lobbyisten der National Rifle Association (NRA) sind zu gut vernetzt im Kongress, als dass sich die Befürworter strengerer Regeln durchsetzen könnten.

Dabei liegt auf der Hand, wo der Hebel anzusetzen wäre. Der zweite Verfassungszusatz, der das Recht auf privaten Waffenbesitz garantiert, stammt aus dem Jahr 1791, als es um Musketen ging, die man mühsam nachladen musste. Halbautomatische Schnellfeuergewehre konnte sich damals niemand vorstellen.

Nebenbei: Nur vier Prozent aller Fälle, bei denen Menschen in den USA durch Kugeln ums Leben kommen, gehen auf psychisch kranke Täter zurück. Es ist also nicht mehr als ein Ablenkungsmanöver, das Argument, nach dem in erster Linie Psychologen gefragt sind, um die Schusswaffenepidemie in den Griff zu kriegen.