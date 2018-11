Riesiger Weihnachtsbaum aus Getränkekisten steht in Gera

Von Lindauer Zeitung

Erst waren sie in der Fußgängerzone sehr laut, dann haben sie auch noch einen jungen Mann verprügelt, der um Ruhe gebeten hatte. Nun ermittelt die Polizei gegen sechs junge Männer aus Nachbargemeinden.

Mehrere Streifen der Lindauer Polizei musste in der Nacht zum Sonntag einem 21-Jährigen in der Fußgängerzone zur Hilfe eilen. Gegen 3.10 Uhr hatte der Lindauer in der Maximilianstraße eine sechsköpfige Gruppe angesprochen, die dort laut grölte.