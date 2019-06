Riesiger Wasserschaden nach Brand im Amazon-Logistikzentrum

Bei einem Löscheinsatz im Amazon-Logistikzentrum Graben bei Augsburg ist ein Wasserschaden in Höhe von einer Million Euro entstanden. Nach bisherigen Erkenntnissen brach laut Polizei am Samstagabend in einer Logistikhalle ein Schwelbrand aus, der von den Einsatzkräften schnell gelöscht werden konnte. Der Brandschaden sei gering, jedoch hätten Löschwasser und eine Sprinkleranlage den erheblichen Wasserschaden an der Lagerware angerichtet. Verletzt wurde laut Polizei niemand.