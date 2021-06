Riesen-Fahne weht am Eiffelturm

Eine riesige weiße Fahne am Eiffelturm hat unter Einheimischen und Touristen für Verwunderung gesorgt.

Nach stundenlangem Rätselraten präsentierte der Organisationschef für die Olympischen Spiele 2024 in Paris, Tony Estanguet, die Lösung: Es wurde eine für den 8. August geplante Feier vorbereitet, bei der es um die Übergabe der Olympischen Spiele von Tokio an Paris geht.

In sozialen Netzwerken kursierten am Dienstag zahlreiche Bilder der ungewöhnlichen Aktion. Der Eiffelturm soll Mitte Juli wieder für Besucher öffnen. Das Monument war monatelang geschlossen, Hintergrund sind Corona-Beschränkungen in Frankreich.

Der über 130 Jahre alte Turm unweit der Seine wurde bisher jährlich von rund sieben Millionen Menschen besucht. Im vergangenen Jahr kamen aber wegen der Corona-Zwangspausen und der fehlenden internationalen Besucher deutlich weniger Touristen.

Die „dame de fer“ („Dame aus Eisen“), wie der Turm in Frankreich auch liebevoll genannt wird, wurde für die Pariser Weltausstellung gebaut und 1889 fertiggestellt.

