Riechen, schmecken, fühlen: Genießen als heilsame Therapie

Ein leises Knacken ist zu hören, als die junge Frau in ein Stück Birne beißt. „Wie fühlt sich das an?“, fragt Gruppenleiterin Andrea Hunner. „Es ist hart“, antwortet sie und überlegt. „Und weich auf der Zunge.“ Kurz darauf geht ein Teilnehmer zum Tisch, auf dem einige gut gefüllte Probierschälchen bereitstehen, und schiebt sich ein Stück Banane in den Mund: „Matschig ist das!“ Aber trotzdem lecker, muss er zugeben.

Wo sind wir hier hineingeraten? In einen Kochkurs? Weit gefehlt. Es handelt sich um das Treffen der „Genussgruppe“ einer Psychiatrischen Tagesklinik, in dem Fall der Danuvius-Klinik in Ingolstadt. Die Patienten kommen einmal pro Woche zusammen, um ihre Sinne zu schulen: Jedes Treffen ist einem Sinn gewidmet, das Programm umfasst also fünf Stunden. In jeder Sitzung erforschen die Teilnehmer passendes ,Material’, heute Obst, Gemüse und Schokolade, tauschen Erfahrungen zum Thema aus, erfahren Wissenswertes und sprechen allgemein über Genuss.

Positive Erlebnisse stärken die Seele

„Teilnehmen kann eigentlich jeder, der in einer einigermaßen stabilen Verfassung ist“, sagt Andrea Hunner, pflegerische Leiterin der Klinik. Die Diagnose spielt keine Rolle, besondere Kenntnisse oder Erfahrungen braucht niemand. „Die Patienten profitieren davon, dass es hier mal nicht um ihre Krankheit, sondern um ihre gesunden Anteile geht.“ Ebendies ist der Kern des Genussprogramms: Das Verfahren soll positives Erleben fördern und die eigenen Ressourcen stärken.

Die heutige Einheit ist dem Schmecken gewidmet und kreist um Fragen wie: Wie fühlen sich die Proben im Mund an? Nach was schmecken sie? Was mögen die Teilnehmer überhaupt? Auf einmal ist es in der Gruppe lebendig geworden. Wer kennt alles die Harry Potter Jelly Beans mit so grässlichen Geschmacksrichtungen wie Meerrettich oder Erbrochenem? Wie ist es überhaupt, wenn etwas anders schmeckt als erwartet? Ein Patient mit Baseballkappe, der sich bislang zurückgehalten hat, empfiehlt Vanilleeis mit grünem Pfeffer. Mohneis, findet jemand anderes, sei köstlich – nie hätte er das gedacht. „Aber ich wüsste nichts, was besser schmeckt als ’n Obatzten!“, fügt er hinzu, was für einige Lacher sorgt.

Das Angebot der Klinik orientiert sich an dem Therapieprogramm „Kleine Schule des Genießens“, das die Psychologen Rainer Lutz und Eva Koppenhöfer schon vor rund 40 Jahren entwickelt haben. Darin haben sie sieben Regeln (siehe Kasten) formuliert, die die Genussfähigkeit fördern sollen. Inzwischen gibt es an vielen Einrichtungen – etwa psychosomatischen Fachkliniken, Reha- und Schmerzkliniken – Gruppen, die nach diesem Ansatz arbeiten.

Wieder lernen, Lust und Freude zu empfinden

In der Regel ist das Genussprogramm Baustein eines multimodalen Behandlungsplans. Die Teilnehmer lernen, sich auf eine angenehme Wahrnehmung zu konzentrieren und dadurch eine positive Erfahrung zu machen. Im Sinne der Salutogenese geht es darum, gesunde Anteile zu stärken. Gesundheit ist für Lutz nämlich nicht einfach die Abwesenheit von Krankheit: Er geht davon aus, dass jeder Mensch gleichzeitig über gesunde und kranke Verhaltensweisen verfügt.

Das Genusstraining habe er zufällig entdeckt, berichtet der Psychologe, der bis 2008 Verhaltenstherapie und Verhaltensdiagnostik an der Universität Marburg unterrichtete. „Das war eigentlich eine Spielerei.“ Ausschlaggebend war demnach die Zusammenarbeit mit Eva Koppenhöfer, die damals schwer depressive Patienten in einer psychiatrischen Klinik betreute. Sie litten unter anderem an Anhedonie, also an der Unfähigkeit, Lust und Freude zu empfinden. „Ich wollte ihnen etwas Gutes tun“, erzählt Lutz.

In den Therapiepausen empfahl er ihnen, spazieren zu gehen und dabei auf ihre sinnlichen Wahrnehmungen zu achten. Anschließend wurde darüber gesprochen. „Mich beeindruckte, welchen Ausgleich die Patienten bei diesen Spaziergängen erlebten und wie bedeutungsvoll es für ihr Wohlbefinden war, zwischen den sehr belastenden Therapiestunden ihre Sinne auf positive Gegebenheiten richten zu können“, schreibt der Psychologe in dem Therapiemanual „Kleine Schule des Genießens“.

Thema Riechen kommt besonders gut an

Besonders gut reagieren die Teilnehmer meistens auf die Gruppenstunde zum Thema Riechen, wie Lutz berichtet. Dabei dürfen sie an verschiedenen Materialien – etwa Blumen, Gewürzen oder Früchten – schnuppern und sich aussuchen, was ihnen zusagt. „Dass sie dabei selbst aktiv werden, ist ein ganz zentraler Punkt im Programm“, erklärt der Psychologe. Dabei spielt es eine Rolle, dass Gerüche eng mit Gefühlen und Erinnerungen verbunden sind. Zimt- oder Nelken-Duft etwa assoziieren viele Menschen mit Weihnachten, was oft angenehme Bilder weckt und zum Erzählen anregt. „Meistens kann man schon im Laufe der ersten Stunde beobachten, dass depressive Menschen lachen“, sagt Lutz. Das Programm lasse sich aber nicht nur hier, sondern bei allen Diagnosen einsetzen.

Die Genusstherapie hat sich vor allem in der Praxis bewährt: Lutz zufolge gibt es viele positive Erfahrungsberichte und Beobachtungen, unter anderem in Bezug auf traumatisierte Patienten, Schmerzpatienten, Suchterkrankungen oder Schizophrenie. Das Programm lässt sich aber auch präventiv – etwa zur Vorbeugung von Übergewicht, Essstörungen und Alkoholmissbrauch – einsetzen. „Eigentlich kann jeder von den Genussregeln profitieren“, meint der Psychologe.

Auch die Gruppe in der Danuvius-Klinik bespricht die Regeln, die auf einem Plakat im Gruppenraum aufgelistet sind, zum Schluss der Stunde. „Da fehlt etwas, nämlich ‚Genuss braucht Mut‘!“, meldet sich ein Teilnehmer und erzählt von einem stinkenden Stück Limburger Käse, in das er nur mit größter Überwindung beißen konnte. „Dann war er aber lecker. Genuss braucht also Limburger!“ Wieder wird gelacht. Später fügt der Käsefan, diesmal ernst, hinzu: „Genuss ist, das Schöne im Alltag wahrzunehmen.“

Nach dem Treffen plaudern die Teilnehmer dann noch munter weiter – über Genüsse, Erfahrungen und alles Mögliche. „Die Genussgruppe hat bei mir auch Neugier und Forscherdrang geweckt“, berichtet eine Patientin, die an Depressionen leidet. „Die Stunden regen einen dazu an, in Aktion zu kommen – auch wenn gerade nicht so der Antrieb da ist.“

Genussregeln nach Koppenhöfer und Lutz

1. Genuss braucht Zeit: Damit sich eine positive Emotion entfalten kann, muss man sich Zeit nehmen. Hektik und Stress wirken kontraproduktiv.

2. Genuss muss erlaubt sein: Man muss sich angenehme Tätigkeiten auch zugestehen, um Freude daran zu haben.

3. Genuss geht nicht nebenbei: Man sollte sich schöne Situationen schaffen, um zu genießen.

4. Weniger ist mehr: Es ist besser, sich auf Weniges zu beschränken und sich dafür um so mehr darauf zu konzentrieren.

5. Aussuchen, was dir gut tut: Was Genuss bereitet, ist individuell verschieden. Sich das Passende auszusuchen, bedeutet, das Leben bewusst zu gestalten.

6. Ohne Erfahrung kein Genuss: Um herauszufinden, was gut tut, muss man Erfahrungen sammeln.

7. Genuss ist alltäglich: Auch die tägliche Routine lässt sich so gestalten, dass sie genüssliche Momente enthält.