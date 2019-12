Rick Astley feiert dänische Weihnachten

Der britische Sänger Rick Astley („Never Gonna Give You Up“) feiert Weihnachten auf die dänische Art. Grund dafür ist seine dänische Ehefrau Lene. „Es gibt Rotkohl und karamellisierte Kartoffeln“, erzählte Astley der Deutschen Presse-Agentur in London.

„Und Schweinefleisch mit Kruste ist in Dänemark sehr beliebt, deshalb gibt es das immer bei uns.“ Der 53-Jährige gestand allerdings, dass das nicht unbedingt zu seinen Favoriten gehört. „Deshalb bereitet Lene meistens noch einen Vogel für mich zu, Ente oder sowas.“

Anders als bei den meisten Briten wird im Hause Astley nicht am 25., sondern wie in Deutschland schon am 24. Dezember gefeiert. „Der 25. ist bei uns der Tag, wo man abhängt, Fernsehen schaut und die Reste isst“, erzählte er. Natürlich kommt zu Weihnachten auch die Familie zusammen. „Da sind wir ziemlich traditionell.“

Zu Astleys liebsten Weihnachtsliedern gehört neben „Fairytale Of New York“ von The Pogues auch Bing Crosbys Klassiker „White Christmas“. „Das ist richtig schön altmodisch und sehr traditionell. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass wir hier in Großbritannien keine weißen Weihnachten mehr bekommen“, sagte Astley. „Ich erinnere mich daran, dass es in meiner Kindheit manchmal ziemlich geschneit hat an Weihnachten, aber jetzt nicht mehr.“

Astley selbst hat bisher nie ein Weihnachtslied veröffentlicht. „Ich habe mal eine Coverversion von 'When I Fall In Love' (von Nat King Cole) aufgenommen und zu Weihnachten rausgebracht. Dazu haben wir in Schweden im Schnee ein Video für Weihnachten gefilmt, weil jemand dachte, dass es ein gute Idee wäre“, sagte er. „Aber es ist kein echtes Weihnachtslied.“

Der Song ist auch auf seinem aktuellen Album „The Best Of Me“, das neben Rick Astleys Singles auch einen neuen Song sowie Neuaufnahmen seiner bekanntesten Hits enthält.

Website Rick Astley