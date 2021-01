Richard Bransons Mutter an Covid-19 gestorben

Die 96 Jahre alte Mutter des britischen Milliardärs und Gründers des Virgin-Unternehmensimperiums, Richard Branson, ist an Covid-19 gestorben. Das teilte Branson am Montag mit.

„Wie die Verwandten und Freunde vieler Leute derzeit ist auch meine Mum Eve an Covid gestorben“, schrieb Branson auf seinem Blog. Dazu teilte er ein Foto, auf dem er und seine Mutter sich innig umarmen.

Sie sei eine „Naturgewalt“ gewesen und habe gleich mehrere Leben gelebt, schrieb der 70-Jährige Branson. Als Junge verkleidet habe sie Segelflug-Unterricht genommen, sei nach dem Krieg in Deutschland als Balletttänzerin aufgetreten, als Schauspielerin im Londoner West End auf die Bühne gegangen und habe als Stewardess auf den gefährlichen Routen der British South American Airways gearbeitet.

„Wie für so viele in dieser Zeit von Covid, fühlt es sich seltsam an, dass eine Person, die immer für uns da war, mit so einer Lust am Leben, nun fort ist“, so der Unternehmer.

