Rewe ruft Bio-Nudeln zurück

Produktrückruf bei Rewe: Der Handelskonzern nimmt eine Charge der Bio-Cappelletti-Nudeln aus dem Handel. Kunden bekommen ihr Geld zurück.

Wie Rewe am Freitag mitteilte, könnten in einer Charge Rewe Bio Cappelletti Spinat-Ricotta, 250 g, Reste von weicher, transparenter Verpackungsfolie in die Füllung geraten sein. Das betroffene Produkt hat das Mindesthaltbarkeitsdatum 08.02.18.

Eine Gesundheitsgefährdung könne nicht mit abschließender Sicherheit ausgeschlossen werden, teilte Rewe mit. Deshalb werde vom Verzehr der Cappelletti abgeraten.

Produkte mit abweichenden Mindesthaltbarkeitsdaten seien nicht betroffen, heißt es weiter. Kunden können das Produkt im jeweiligen Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet - auch ohne Vorlage des Kassenbons.