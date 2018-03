Revolverheld mit neuer Single auf Tour

Die Band Revolverheld hat am Freitag ihre neue Single „Immer noch fühlen“ veröffentlicht. Außerdem wird die Hamburger Gruppe um Sänger Johannes Strate (37) im Frühling auf eine Club-Tour durch Deutschland gehen, wie sie auf ihrer Internetseite ankündigte.

„Immer noch fühlen“ ist ein treibender Rocksong. Mit Zeilen wie „Das erste Mal Disco, lieber Weezer statt Sisqó, die erste Zigarette, auf der Schultoilette“ erinnern sich die Musiker an ihre Jugend. Strate betont aber, dass es keine „schwermütige Rückschau“ sei, sondern ein „Feiern des Moments“. Bei YouTube veröffentlichten Revolverheld ein Musikvideo zur Single, in dem der Text auf alten Audiokassetten abgebildet wird. Am 13. April will die Band ihr neues Album „Zimmer mit Blick“ veröffentlichen.

Die „Zimmer mit Blick-Clubtour“ soll am 30. April in München beginnen. Weitere Konzerte sind in Leipzig, Stuttgart, Bochum, Hamburg, Worpswede, Berlin, Dresden, Frankfurt und Köln geplant. Der Kartenvorverkauf beginnt am 12. März.

Musikvideo auf YouTube

Tourdaten