Rettungskräfte bringen Jugendliche aus Park in Krankenhaus

Hamburger Rettungskräfte haben am Donnerstag in Hamburg-Langenhorn drei in einem Park entdeckte Jugendliche in ein Krankenhaus gebracht. Ein Junge sei nicht mehr ansprechbar gewesen und reanimiert worden, sagte ein Polizeisprecher.

Passanten hätten zuerst gemeldet, alle drei Jugendlichen seien nicht mehr ansprechbar. Zu den Hintergründen des Notfalls in der Grünanlage nahe einer Schule konnte die Polizei nichts sagen. Auch das Alter der Betroffenen, zwei Jungen und ein Mädchen, war unklar. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

