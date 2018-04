Rettungskräfte: Tengelmann-Chef Haub hat noch eine geringe Chance

Das Theater Konstanz kündigt eine Premiere an: „Mein Kampf“ von George Tabori. Nicht die Stückwahl ist außergewöhnlich, sondern die Präsentation: Die Premiere ist auf den 20. April festgesetzt, also jenen Tag, der in der NS-Zeit und heute wieder von den Neonazis als Hitlers Geburtstag begangen wird. An der Kasse wird ein Kontrakt geschlossen: Wer eine Karte kauft, muss zur Aufführung einen Judenstern tragen; wer eine Hakenkreuzbinde über den Arm zieht, darf gratis rein.