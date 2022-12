Notfallrettung in Deutschland ist gefährdet - Feuerwehr und Rettungsdienst schlagen Alarm

Kommt die Hilfe bei Unfällen, Bränden und medizinischen Notfällen in Deutschland schnell genug? Was muss passieren, damit die Helfer nicht mehr am Limit arbeiten? Ein neues „Bündnis pro Rettungsdienst“ will sich an diesem Montag (10.00 Uhr) in Berlin mit Forderungen an die Politik wenden.

„Die Notfallrettung in Deutschland ist gefährdet — der Rettungsdienst muss grundlegend reformiert werden“, erklärte das Bündnis. Der Rettungsdienst leidet beispielsweise unter überlastetem Personal. Unter den Mitgliedern des Bündnisses sind die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft, die Deutsche Gesellschaft für Rettungswissenschaften und der Fachverband Leitstellen.

Ein tödlicher Busunfall in Berlin hatte am Wochenende ein Schlaglicht auf die Lage der Rettungsdienste geworfen. Am Sonntag protestierten einige Dutzend Feuerwehrleute vor dem Roten Rathaus für bessere Arbeitsbedingungen. Die Berliner Feuerwehr habe mit stetig steigenden Einsatzzahlen, Personalmangel und einer wachsenden Belastung jedes einzelnen Kollegen zu kämpfen, sagte der Vorsitzende der Initiative „BerlinBrennt“, Erik Herbote. Folge sei eine Erhöhung des Krankenstandes, was das Problem verschärfe. Betroffen sei vor allem der Rettungsdienst, der andauernd im Ausnahmezustand sei.

Anzahl verfügbarer Fahrzeuge weit unter Soll

Die Protestaktion fand einen Tag nach dem schweren Busunfall statt, bei dem im Berliner Stadtteil Lankwitz eine junge Fußgängerin getötet wurde. Als erster Wagen sei ein Notarzt neun Minuten nach dem Notruf vor Ort gewesen, die ersten beiden Rettungswagen erst nach 20 Minuten, so die Feuerwehr. Ihr Sprecher Thomas Kirstein forderte von der Politik schnelle Verbesserungen im Rettungswesen.

Der Doppeldecker-Bus hatte am Samstagabend zwei Jugendliche erfasst, die nach ersten Ermittlungen der Polizei an einer Fußgängerampel bei Rot über die Straße liefen. Beide gerieten unter den tonnenschweren Linienbus, wurden dort eingeklemmt und konnten im Zuge eines Großeinsatzes erst mittels Spezialtechnik geborgen werden. Eine 15-Jährige starb laut Polizei noch am Unfallort, ihre 14-jährige Begleiterin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben des Feuerwehrsprechers Kirstein war zum Zeitpunkt des Notrufs zunächst kein einziger Rettungswagen in Berlin verfügbar. Theoretisch sollten im Durchschnitt etwa 140 Wagen in der Stadt unterwegs sein, diese Anzahl werde in der Praxis aber nicht mehr erreicht. Als kurze Zeit später wieder Rettungswagen verfügbar gewesen seien, habe die Leitstelle gleich mehrere zum Unfallort entsandt. Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) versprach am Sonntag zum wiederholten Mal, die Lage zu verbessern.