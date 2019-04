Restaurantkritik: Was gutbürgerliche Küche kann, zeigt der Dornweiler Hof

Ein bisschen wirkt der Dornweiler Hof in Illertissen wie ein gastronomisches Relikt: Die gepflegte Rustikalität in dunkler Eiche hat sich seit den Anfängen des Hauses offenbar nur unwesentlich geändert. Erhalten statt über den Haufen werfen, scheint das Motto zu sein. Der Betrieb ist auf viele Gäste ausgelegt – was sich auch in der Fülle der verschiedenen Räume zeigt. Auch schön: der warmherzige Service und echte Stoffservietten.

Die Bedienungen sind in geschmackvolle Kleider mit Trachtenanklang gehüllt. Die Speisekarte weist eine Menge klassischer, gutbürgerlicher Gerichte auf. Einen regionalen Touch hat das Angebot durch die Verweise auf lokale Lieferanten – vom Geflügel bis zur Alblinse. Und offenbar schlägt hier noch ein traditionelles Küchenherz hinterm Herd. Die Gäste scheinen dafür dankbar zu sein – am Sonntagmittag dieses Besuchs füllt sich der Dornweiler Hof jedenfalls rasch. Mit einem Wort: Die Erwartungen sind geweckt.

Tranchen vom Kalb, auf den Punkt genau gebraten, mit aromatischer Soße und Spätzle. (Foto: Nyf)

Und sie werden am Ende übertroffen, nicht nur was die Vorspeise angeht: Alblinsentöpfle mit gebratenen Langostinos. Ein Quartett von glasig gebratenen Krebsen ruht auf einem duftigen Bett von Linsen, die umschmeichelt sind von einem nach Krustentieren schmeckenden Fond. Die Linsen haben den perfekten Biss, ebenfalls die begleitenden Gemüse wie Kohlrabi, Stangensellerie sowie Zucchini. Selten hat sich Bodenständigkeit von der Schwäbischen Alb mit dem Aroma der Meere so harmonisch verbunden wie in dieser ungewöhnlichen Kombination.

Der Hauptgang macht nicht weniger Freude, wenn Tranchen vom Kalbsrücken so punktgenau gebraten auf dem Teller landen. Die ohne jeden Zweifel aus Fleisch, Knochen, Gemüse und Wein sowie viel Zeit selbstgemachte Soße wird von intensiv duftenden Morcheln veredelt. Eine traditionelle Garnitur, die nur dann langweilig ist, wenn achtlose Köche sie lieblos zubereiten. So aber entfaltet sie eine wunderbare Ursprünglichkeit, die ohne Weiteres dafür stehen kann, was in der Tüten-Aufreiß-Gastronomie längst gestorben ist: handwerkliche Ehrlichkeit und Respekt vor den Zutaten. Was für ein Unterschied zu den Blendern, die sich für kulinarische Elite halten, wenn sie tiefgefrorene Fleischküchle aufwärmen, vier zugekaufte Soßen draufklatschen und das Ganze dann Burger-Restaurant nennen.

Was ebenfalls auffällt: Die Gastgeber im Dornweiler Hof kennen viele Menschen an den Tischen, sodass die kurzen Gespräche über reine Höflichkeiten hinausgehen. So ein traditioneller Familienbetrieb kann eben mehr, als Essen gegen Geld zu tauschen. Für den Nachtisch gilt wie für alles andere zuvor: Die Philosophie des Haus- und Handgemachten bezeugt jeder einzelne Löffel. In der kleinen Crème brûlée verbirgt sich unter der karamellisierten Knusperschicht eine echte Creme, die noch mit Zitruszesten verfeinert ist und dem Dessert seine Schwere nimmt. Die dunkle Schokoladenmousse stützt ihren unverfälschten Geschmack auf nichts weiter als Eier, Zucker, Sahne und Schokolade. Wie schade, dass Häuser wie der Dornweiler Hof immer seltener werden – sie gehören unbedingt unter Artenschutz gestellt.

