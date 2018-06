Restaurant im Tim-Burton-Stil öffnet in New York

Dem für seinen romantisch-düsteren Stil bekannten Regisseur, Produzenten und Zeichner Tim Burton (57) wird in New York ein eigenes Restaurant gewidmet.

Das „Beetle House“, benannt in Anlehnung an Burtons frühen Erfolgsfilm „Beetlejuice“ (1988/mit Alec Baldwin), soll jetzt öffnen, wie die Betreiber der Deutschen Presse-Agentur mitteilten. Ein Abendessen kann man nur per Reservierung über die Homepage buchen.

Die Speise- und Getränkekarte verrät bereits, dass die Betreiber sich an Burtons Werk orientieren. „Sämtliches Fleisch stammt zu hundert Prozent von unschuldigen menschlichen Wesen, die wild auf den Straßen von NYC gefangen wurden“, heißt es dort. In Burtons Verfilmung des gleichnamigen Musicals „Sweeney Todd: Der teuflische Barbier aus der Fleet Street“ tötet ein Barbier mit seiner Rasierklinge Menschen, die dann zu Pastete verarbeitet werden.

Außerdem auf dem Menü: „Edwards Burger Hands“, in Anlehung an Burtons Film „Edward mit den Scherenhänden“, und das Nudelgericht „Cheshire Mac“, das an die „Cheshire Cat“ genannte Grinsekatze aus dem Roman „Alice im Wunderland“ erinnert, den Burton ebenfalls verfilmt hat.

Die Betreiber Zach Neil und Brian Link hatten zuvor schon Erfolg mit ihrer Bar „Stay Classy“ in der Lower East Side Manhattans, die dem Schauspieler Will Ferrell (48, „Zoolander 2“) gewidmet ist.