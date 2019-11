„Respektrente“ ist Wort des Jahres 2019

Die Bundesstraße 30 ist die Hauptverbindungsachse zwischen Ulm und dem Bodensee. Die 102 Kilometer lange Strecke hat eine lange, wechselvolle Geschichte. Eine Geschichte, die zahlreiche Tiefpunkte hatte. Jetzt hingegen steht ein Höhepunkt an: die Eröffnung des neu gebauten Abschnitts zwischen Ravensburg-Süd und Untereschach.

Nach dem offiziellen Eröffnungsakt am Samstag und einem Bürgertag am Sonntag kann von Montag an der Verkehr auf dem neuen, 5,5 Kilometer langen Teilstück rollen.