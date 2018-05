re:publica endet mit Besucherrekord

Zum Abschluss der Internetkonferenz re:publica haben die Macher eine positive Bilanz gezogen. „Wir freuen uns, dass wir sehr viele notwendige gesellschaftliche Debatten weiterführen konnten oder vielleicht beigetragen haben, sie anzustoßen“, sagte Mitgründer Markus Beckedahl. An den drei Tagen waren insgesamt an die 10 000 Menschen in die Berliner Station gekommen - ein Besucherrekord. Ein Schwerpunktthema in diesem Jahr war das Thema Künstliche Intelligenz und Algorithmen.