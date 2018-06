Rekordrazzia in New York: Über 100 Bandenmitglieder festgenommen

In New York hat die Polizei in den vergangenen Tagen Dutzende Mitglieder zweier rivalisierender Gangs festgenommen. Die New Yorker Polizei sprach auf Twitter von der größten Verhaftungswelle wegen Bandenkriminalität in der Geschichte der Ostküstenmetropole. Laut Staatsanwaltschaft wurden etwa 120 Mitglieder und Mitläufer der beiden Banden „2Fly YGz“ und „Big Money Bosses“ unter anderem wegen Drogenhandels, Betrugs und Waffenvergehen angeklagt. Die beiden Gruppierungen bekriegen sich seit Jahren in der nördlichen Bronx.