Rekorde - Dow steigt in Richtung 28 200 Punkte

Er verbringt seine Zeit vor allem im Fitnessstudio: Hiro Hamedani aus Biberach trainiert bis zu 14 Mal die Woche. Der 32-jährige Bodybuilder ist erfolgreich in dem, was er tut. Er hat im vergangenen Monat einige Wettkämpfe gewonnen, knapp 11.000 Menschen verfolgen sein Leben in den Sozialen Netzwerken. Wir haben den gebürtigen Iraner in Biberach getroffen.