Rekord beim Überstellen von Flüchtlingen in EU-Staaten

Von Schwäbische Zeitung

Ein Radfahrer ist am Dienstagabend bei Dettingen an der Iller beim Bremsen zu Fall gekommen.

Laut Polizeibericht schlug er mit dem Kopf auf der Straße auf. Der 65-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Er hatte keinen Helm getragen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ein Helm in vielen Fällen vor schweren Kopfverletzungen schützt. Nähere Informationen bietet die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.