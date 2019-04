Reiseveranstalter: Angehörige auf dem Weg nach Madeira

Von Schwäbische Zeitung

Als sie über eine Bergkuppe hinab ins Tal schauen wollte, ist eine 13-Jährige in Lech (Österreich) abgestürzt und gestorben. Das Mädchen war nach Angaben eines Polizeisprechers am Dienstag im Bereich Stierloch mit ihrer Familie Skifahren und machte eine Pause.

Dabei verlor sie den Halt, rutschte an der harten, abschüssigen Schneeoberfläche ab und fiel etwa 70 Meter in die Tiefe. Ein Polizeihubschrauber barg den Leichnam des Mädchens.

35 Jahre alter Skifahrer stürzt in einer Steilrinne in den Tod Ebenfalls am Dienstag ...