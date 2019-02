Für Angsthasen, Neurotiker und Phobiker kann Reisen zu einer schweren Prüfung werden. Das beginnt nicht nur mit der leidigen Flugangst, von der gar nicht so wenige Reisende heimgesucht werden.

Auch am Urlaubsort lauern mannigfaltige Gefahren - gefährliche Krabbeltiere, seltsam riechendes und schmeckendes Essen, schmutzige Hotels, gar nicht erst zu reden von drohenden Naturkatastrophen oder Überfällen.

Wer wirklich einmal so richtig erschaudern möchte, der sollte Françoise Hausers Reisehandbuch „Mit 80 Ängsten um die Welt“ lesen. Die Vielgereiste verweist darauf, dass fast alle Orte, die sie einmal besuchte, früher oder später von einer Katastrophe heimgesucht wurden. Sehr beruhigend.

Als Krisenexpertin gibt sie dem ängstlichen Touristen wertvolle Tipps an die Hand („So überleben Sie eine Busfahrt in einem Dritte-Welt-Land“), nicht alle davon sind allerdings wirklich ernst gemeint. Abgesehen davon gibt sie interessante Informationen, etwa über bizarre Essens- und Toilettensitten in aller Welt.

- Françoise Hauser: Mit 80 Ängsten um die Welt. Reisehandbuch für Neurotiker, Malik, 240 Seiten, 14,00 Euro, ISBN 978-3-492-40625-3.

