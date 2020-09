Regionen in elf EU-Ländern werden zu Corona-Risikogebieten erklärt - Auch Vorarlberg

Von Schwäbische Zeitung

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 7983 (B 30 alt) auf Höhe des Gewerbegebietes Mariatal in Ravensburg ist am Mittwoch gegen 5.40 Uhr ein Mann schwer verletzt worden.

Die 36 Jahre alte Autofahrerin war laut Pressemitteilung der Polizei auf der Kreisstraße von Friedrichshafen kommend in Richtung Ravensburg unterwegs und wollte in Höhe Mariatal nach links in die Straße Mooswiesen abbiegen. Nachdem sie zunächst warten musste und zwei Fahrzeuge des Gegenverkehrs passieren ließ, bog die Frau ab und übersah hierbei den Skoda eines ...