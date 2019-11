Regierungsflieger: Reparaturfehler führte zu Bruchlandung

Von Schwäbische Zeitung

Ein Unfall hat sich am Dienstagvormittag auf der B465 ereignet. Dabei wurden nach ersten Polizeiangaben mehrere Menschen verletzt. Drei Fahrzeuge waren am Unfall an der Abzweigung nach Arnach auf Höhe eines Holzwerks beteiligt.

Nach vorläufigen Polizeiangaben kam ein 40-jähriger VW-Fahrer gegen 10.45 Uhr aus Richtung Diepoldshofen und wollte nach links in Richtung Arnach abbiegen.

Dabei nahm er einem entgegenkommenden Fiat-Kleintransporter eines 35-Jährigen die Vorfahrt.