Regierungsbeauftragter: Neuer Höhepunkt von Antisemitismus

Wurmlingen/Spaichingen/Tuttlingen - In überraschender Einigkeit hat der Kreistag am Donnerstag in der Wurmlinger Schlosshalle beschlossen, die beiden großen Klinikabteilungen Innere und Altersmedizin in Spaichingen zu schließen und nach Tuttlingen zu verlegen. Das betrifft dann auch die Notaufnahme. Ein zeitlich definiertes Ende der beiden verbleibenden Abteilungen mit 30 Betten für die kleinen Abteilungen konservative Orthopädie und plastische Chirurgie beschlossen die Kreisräte auf Antrag der CDU entgegen der Verwaltungsvorlage nicht.