Regie-Veteranin Wertmüller: Der Oscar sollte Anna heißen

Von Lindauer Zeitung

Völlig überraschend verkündet Kai Kattau, Leiter der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL), dass er Oberbürgermeister von Lindau werden möchte. Weil er als unabhängiger Kandidat antreten will, muss er noch 190 Unterschriften sammeln.

„Als unabhängiger und parteiloser Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Lindau möchte ich die Menschen in Lindau in den Mittelpunkt meiner Arbeit stellen“, schreibt Kattau in einer Pressemitteilung am Montagnachmittag.