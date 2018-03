Reese Witherspoon wieder zu Hause

Los Angeles (dpae) - Die Flitterwochen sind zu Ende, Reese Witherspoon (35) ist wieder zu Hause in Kalifornien, wo sie mit ihrer Familie nördlich von Los Angeles auf einer Ranch lebt.

Wie das US- Magazin „People“ im Internet berichtet, hat für die Schauspielerin der Alltag wieder begonnen. Braungebrannt und erholt wurde sie beim Einkaufen von Lebensmitteln im Supermarkt beobachtet. Nachdem sie am 26. März ihren Agenten Jim Toth (40) geheiratet hatte, waren die Frischvermählten für ein paar Tage in den Urlaub nach Belize geflogen. Witherspoons Kinder, die elfjährige Ava und deren kleiner Bruder Deacon (7), waren mit von der Partie.