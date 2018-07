Reese Witherspoon mit Renée Zellweger verwechselt

London (dpa) - Der britische Premierminister Gordon Brown hat sich noch nie mit einer Vorliebe für die Welt der Stars hervorgetan - jetzt hat er öffentlich zwei Hollywood-Größen verwechselt.

In einer Fragestunde im Parlament wollte Brown US-Schauspielerin Reese Witherspoon (33) zu ihrer Kampagne gegen häusliche Gewalt gratulieren, die die Oscar-Preisträgerin in London vorstellte. Dabei nannte er sie jedoch „Renée“, wie ihre Schauspielkollegin Renée Zellweger (40), berichteten britische Zeitungen. Anschließend trat er noch tiefer in den Fettnapf, als er erklärte, Witherspoon habe eine bewegende Rede auf der Beerdigung von Regisseur Anthony Minghella gehalten - es war jedoch Zellweger, die im vergangenen Jahr die Rede gehalten hatte.