Reese Witherspoon dreht zwei Netflix-Komödien

Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon (44, „Walk the Line“) will mit ihrer Firma Hello Sunshine zwei Netflix-Komödien produzieren. Die Schauspielerin werde auch die Hauptrollen in den geplanten Romanzen „Your Place or Mine“ und „The Cactus“ übernehmen, teilte der Streamingdienst mit.

„Your Place or Mine“ aus der Feder von Aline Brosh McKenna („Der Teufel trägt Prada“) dreht sich um alte Freunde, die einander helfen, als sie sich einen Lebenstraum erfüllen möchte und er unterdessen auf ihren Teenagersohn aufpasst. „The Cactus“ handelt von der überraschenden Schwangerschaft einer 45-Jährigen, die ihr bisher durchgeplantes Leben völlig umwirft. Die Bestseller-Buchvorlage stammt von Sarah Haywood.

Beide Geschichten würden alles, was man an romantischen Komödien liebe, mit starken, klugen und entschlossenen Frauen als Hauptfiguren verbinden, sagte Witherspoon in einer Mitteilung. Mit ihrer Firma Hello Sunshine packt die Oscar-Gewinnerin vor allem Frauenthemen an. Über einen Drehstart der beiden Projekte wurde zunächst nichts bekannt.