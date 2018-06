Rechtsnationales AfD-Treffen in Sachsen-Anhalt

Von Deutsche Presse-Agentur

Zwei baden-württembergische Tipper haben bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitagabend Millionengewinne abgesahnt - komplett steuerfrei. Die noch unbekannten Glückspilze aus der Nähe von Heidelberg und Radolfzell am Bodensee freuen sich über je 2,17 Millionen Euro aus der europäischen Lotterie, wie die Staatliche Toto-Lotto am Samstagmorgen meldete. Der 90 Millionen-Jackpot blieb unangetastet und stehen nächsten Freitag (29. Juni) zum sechsten Mal in Folge zur Auslosung.