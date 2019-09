Rechtsextremismus: Regierung sieht beunruhigende Entwicklung

Zum 1. Oktober ist der HNO-Notdienst im Württembergischen Allgäu Geschichte. Insbesondere an Wochenenden werden künftig Patienten mit Hals-, Nasen- oder Ohrenleiden über die Notfallpraxis am Krankenhaus Wagen betreut. Da dort jedoch keine HNO-Abteilung existiert, kann dies bedeuten, dass Patienten im akuten Notfall an die Unikliniken Ulm oder Tübingen gebracht werden.

Dies sei bei heiklen Fällen bisher auch schon so, bestätigt Kai Sonntag, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württembergs (KV).