Rechnungshof rügt Altmaiers Energiewende-Management

Blutlachen, ein großes Polizeiaufgebot, Rettungswagen: Nach einer Messerstecherei auf dem Marienplatz kurz nach 16 Uhr gibt es drei Verletzte, davon einen lebensgefährlich verletzten. Offenbar ist ein Mann ohne Vorwarnung mit einem Küchenmesser auf den Platz gestürmt. Der Verdächtige ist nach Polizeiangaben festgenommen worden.

Die Verletzten wurden nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ an mehreren Orten rund um die Altstadt gefunden, einer davon am Frauentor, der andere vor der Gastwirtschaft Engel, wiederum einer an der ...