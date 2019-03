Rebecca nun zwei Wochen verschwunden - keine Spur

Nach dem Narrenbaum in Pfullendorf ist am Fasnetsmontag auch der Baum in Laiz vorzeitig gefällt worden. Die Feuerwehr Sigmaringen wartete den Umzug ab, ehe es dem 26 Meter langen Baum vor dem Rathaus an den Kragen ging. Sie ging nach der Salami-Taktik vor: Nach einer halben Stunde hatte sie den Baum in Kleinholz verwandelt und die Gefahr, die von dem schwankenden Baum ausging, war gebannt.