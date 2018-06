Real verliert 1:2 bei Juventus: Titelverteidigung weiter möglich

Real Madrid hat seine Chance auf den Einzug ins Finale der Champions League in Berlin gewahrt. Die Spanier verloren zwar bei Juventus Turin am Abend mit einer wechselhaften Leistung 1:2. Im Rückspiel kommende Woche in Madrid reicht den Königlichen aber schon ein 1:0-Erfolg, um weiter von der ersten erfolgreichen Titelverteidigung träumen zu dürfen. Alvaro Morata hatte Juventus in einer durchwachsenen Partie früh in Führung gebracht, bevor Cristiano Ronaldo für Real zum 1:1 ausglich. Carlos Tevez besorgte den 2:1-Endstand.