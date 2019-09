Razzien im Norden - Verdacht der Terrorfinanzierung

Von Aalener Nachrichten

Am Zanger Berg in Heidenheim (insbesondere nahe Iglauer Straße) sind in den vergangenen Wochen mehrere Igel zu Tode gequält worden. „Uns sind sieben Fälle von brutaler Tierquälerei bekannt“, sagt Anja Stöckle, stellvertretende Leiterin des Veterinäramts im Landratsamt Heidenheim.

Hier werden aus purer Rohheit Tiere grausam getötet.

Anja Stöckle, stellvertretende Leiterin des Veterinäramts im Landratsamt Heidenheim

Die Igel seien teilweise mit Kabelbindern stranguliert oder an den Pfoten zusammengebunden ...