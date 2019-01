Razzia gegen Clans im Ruhrgebiet

Von

68 Firmbewerber der Seelsorgeeinheit Lemberg – 48 aus Gosheim und 20 aus Wehingen – sind in der Gosheimer Heilig-Kreuz-Kirche von Domkapitular Prälat Werner Redies gefirmt worden. Bei diesem „Fest des Glaubens“ hielt der emeritierte Domkapitular eine sehr alltagsnahe Predigt zum Thema Aufbruch. Horst Maute an der Orgel und die fünfköpfige alte KJG-Band gestalteten den Festgottesdienst in der voll besetzten Kirche mit.

Die Firmlinge aus Gosheim sind: Hannes Bader, Nadine Bärwald, Jana Becker, Martin Crnko, Melanie Digeser, Karl ...