Ray Liotta mit Rapper 50 Cent in Football-Drama

Los Angeles (dpa) - Ray Liotta, der zuletzt in „Date Night - Gangster für eine Nacht“ auf der Leinwand zu sehen war, dreht nun an der Seite von US-Rapper 50 Cent. „Variety“ berichtet, dass Liotta in dem Independent-Film „Things Fall Apart“ als Arzt auftritt.

Unter der Regie von Mario Van Peebles spielt 50 Cent, mit bürgerlichem Namen Curtis Jackson, einen College-Football-Star, der nach persönlichen Rückschlägen mit seiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert wird. Die Dreharbeiten im US-Staat Michigan sind bereits anlaufen.

Jackson schrieb an dem Drehbuch mit. Im vergangenen Jahr war der Musiker mit Al Pacino und Robert De Niro in dem Thriller „Kurzer Prozess - Righteous Kill“ auf der Leinwand zu sehen. Mit Joel Schumacher drehte er zuletzt „Twelve“, der im Januar beim Sundance Festival Premiere feierte.