Raumschiff „Starliner“ nach Pannen-Start wieder gelandet

Von Yvonne Giwitsch

Jahreskonzerte gehören zu den Höhepunkten im Vereinsleben der Musikvereine. In der wieder einmal restlos ausverkauften Gemeindehalle in Baienfurt wurde schnell deutlich, dass das Weihnachtskonzert des Musikvereins Baienfurt zu den Höhepunkten in der Bevölkerung gehört.

Traditionell eröffnete die Jugendkapelle den Konzertabend. Unter der Stabführung von Thomas Kramer präsentierten die Jungmusiker als erstes ein Konzertwerk der Schwierigkeitsstufe für Mittelstufe von Richard L.