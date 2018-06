Nach rund einem Monat an der Internationalen Raumstation ISS ist der private Raumfrachter „Dragon“ wieder auf dem Weg zur Erde. „Dragon“ habe gegen 20 Uhr deutscher Zeit von der ISS abgedockt, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Der von dem Unternehmen SpaceX betriebene Frachter ist befüllt mit rund 1700 Kilogramm Müll und wissenschaftlichen Experimenten und soll in der Nacht in den Pazifik fallen.