Rauch und Vakuum: New Yorker Bar wird Instagram-Star

Rauch, Vakuum-Tüten und Luftballons: Mit verrückt servierten Cocktails hat es eine New Yorker Bar zum Instagram-Star geschafft. Ein Drink namens „Science A.F.“ wird in der Bar „The Aviary“ beispielsweise am Tisch in einem Vakuum-Kaffeekocher zubereitet - mit ganz viel Rauch.

Ein anderer kommt in einer Vakuum-Tüte. Wenn die geöffnet wird, riecht es nach Mehrkorn-Bagel. Andere Drinks kommen in einem kleinen Luftballon, wie eine Art Wasserbombe.

Und auch das Essen hat Spezialeffekte zu bieten: Fast jeder Gast bestellt die „gebratene Schweinehaut“, die in einer Art Vase serviert wird und fast einen halben Meter groß ist. Der Chef Grant Achatz hat schon eine ähnliche Bar in Chicago zum Erfolg geführt.