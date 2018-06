Rasiertes V als coolster Bart des Jahres?

Der Bart-Hype findet kein Ende, doch dieses Jahr soll die Behaarung im Gesicht angeblich in eine neue Form gebracht werden. „Wer richtig lässig aussehen will, rasiert sich ein V vom Kinn bis zu den Schläfen“, schreibt das Männer-Stilmagazin „GQ“ in seiner Juli-Ausgabe.

Nach all den Zauselbärten der vergangenen Jahre sei der Dreitagebart zurück, er dürfe aber keinesfalls überkorrekt aussehen, als wäre er mit dem Lineal rasiert worden. Die V-Form sei der „der coolste Bart des Jahres“. Als prominenter Träger gilt der französische Schauspieler Gaspard Ulliel (33).

Die Anweisung zur Neuinterpretation des Bartschattens lautet wie folgt: „Mit dem Trimmer die Fläche unterhalb der Mundwinkel frei rasieren. Nur der patch unter der Lippenmitte bleibt stehen. Der Effekt: Das Kinn wirkt breiter - und der Bartträger maskulin.“