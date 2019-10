Raserunfall in Bayern: Berufungsverhandlung gegen Autofahrer

Die Sanierung des Gespinstmarktes wird erneut verschoben. Das hat Oberbürgermeister Daniel Rapp nach einer kontroversen Diskussion im Ausschuss für Umwelt und Technik am Mittwochabend entschieden.

Er zog für viele Ausschussmitglieder überraschend den Beschlussvorschlag der Verwaltung zurück und setzte das Thema damit auch für den Gemeinderat ab, der am 21. Oktober endgültig über die Sanierungspläne hätte entscheiden sollen. Ein höchst seltener Schritt in der Kommunalpolitik – und ein Paukenschlag in einem bereits im Vorfeld ...