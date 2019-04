Rasentipps zum Start der Gartensaison

Alles was gegen die Natur ist, hat auf die Dauer keinen Bestand“. Diesen weisen Satz formulierte Charles Darwin bereits im 19. Jahrhundert, und nicht zuletzt Gärtner können ihn bestätigen. Auch ich weiß aus eigener leidvoller Erfahrung sehr wohl, dass es sich nicht lohnt, gegen die Natur zu arbeiten.

Einen Kirschbaum dort zu pflanzen, wo das Frühjahr kalt und der Boden ewig nass ist, bereitet mehr Frust als Freude. Nicht anders verhält es sich mit Rosen im Schattenloch oder Fuchsien an einer knallheißen Südwand. Solche Misserfolge im Garten kann man durch entsprechendes Fachwissen und eine gute Beratung vermeiden. Inzwischen gibt es allerdings Gartenbesitzer, die eine ganz andere Art von Beratung wünschen: Wie kann eine Außenanlage möglichst pflegeleicht gestaltet werden – von wegen mehr Zeit fürs Freizeitvergnügen und so? Die Lösung: Hinter dem Haus mäht der Roboter, vor dem Haus liegt der Schotter. Als minimales grünes Zugeständnis ragen dann noch zwei kümmerliche Buchs-kugeln heraus. Das muss reichen.

Es reicht auch – zumindest den Insekten. Immer mehr von ihnen verabschieden sich auf Nimmerwiedersehen, und zwar mit allen inzwischen bekannten Konsequenzen für die Umwelt. Die Brisanz der Lage hat inzwischen auch Kommunalpolitiker auf den Plan gerufen. Bei der Ausweisung von Baugebieten wird den neuen Besitzern inzwischen die Anlage naturnaher Gärten dringend ans Herz gelegt. Bloß keine öde Steinwüste und kein steriler Roboterrasen!

So rückt also der Rasen verstärkt ins Blickfeld des ökologischen Gärtnerns. Blumenwiesen als Insektenweide in den Privatgärten scheinen das Gebot der Stunde zu sein. Zumindest was die öffentliche Werbung angeht. Ich habe in den letzten Wochen schon mehrfach Samentütchen geschenkt bekommen. In den Gartencentern gibt es inzwischen ein großes Angebot an Blumenwiesensamen. Es ist ja auch ein prächtiges Bild, wenn die Saat aufgeht und sich ein bunter Blütenteppich ausbreitet – mit Mohn, Adonisröschen, Schlafmützchen, Ringelblumen, Rotem Lein, Kosmeen et cetera. Zudem locken ihre Blüten Bienen und Schmetterlinge an. Aber aufgepasst: Bei einjährigen Blumenwiesenmischungen wird es im nächsten Jahr im Garten nicht mehr ganz so bunt aussehen. Wer nachhaltiger gärtnern will, sollte deshalb eher eine einheimische Wildblumenmischung aussäen, die einen höheren ökologischen Wert hat, weil sie nicht nur Bienen, Hummeln und Schmetterlinge anlockt, sondern auch andere, mitunter wählerischere Insekten aus unseren Fluren.

Nährstoffarme Böden bevorzugt

Nun will man Pflanzen im Garten ja ein möglichst gutes Nährstoffangebot machen. Rosen, Gemüse und Beeren brauchen diese Zuwendung auch dringend. Doch bei der Blumenwiese heißt es umdenken: Sie gedeiht auf nährstoffarmen Böden, deshalb fräst man vor der Saat auch Sand unter. Denn hat der Boden zu viele Nährstoffe, entwickeln sich zwar die Gräser prächtig, die Blühpflanzen aber haben das Nachsehen. Wächst alles gut heran, wartet man ab, bis sich die reifen Samen aussäen. Gemäht wird also erst im Juli.

Das kann nun wiederum ein Problem sein, wenn die Wiesenfläche auch als Platz zum Spielen, zum Grillen, zum Festen genutzt werden soll. Zum einen sind viele Bienen unterwegs, die Barfußläufer auch mal stechen.Zum anderen können sich in hohen Gräsern gefährliche Zecken verbergen. Das heißt, die Anlage einer Wildblumenwiese im Hausgarten will gut überlegt sein. Ideal ist es in vielen Fällen, wenn man ihr nur einen Teil des Grundstückes überlässt oder darin Wege und Spielflächen freihält. Oder man reduziert den Zierrasen und legt üppige Staudenbeete an, die fast das ganze Jahr über auch Nahrung und Rückzugsorte für Insekten bieten.

Wenn sie von einem gepflegten Rasenstück umrahmt werden, dann wirkt jede grüne Blütenparzelle als schmuckes Gestaltungselement besonders gut. Allerdings weiß man, dass Rasen eine intensivere Pflege verlangt. Gerade im vergangenen Winter hatte er in manchen Gegenden schwere Zeiten zu überstehen: So lag er im Allgäu wochenlang unter einer dicken, eisigen Schneedecke. Als diese weggeschmolzen war, blieben hellbraune bis graue Stellen zurück: Schneeschimmel. Aber keine Panik: Die Gräser treiben wieder aus, ich helfe in diesen Fall seit Jahren mit einer Stickstoffdüngung nach. Überhaupt muss Rasen regelmäßig gedüngt werden. Im Frühjahr und Sommer mit einem höheren Stickstoffanteil, ab September mit dem Schwerpunkt auf Kali. Doch nicht nur Dünger, sondern auch regelmäßiges Mähen verlangt der Rasen. Einen Spiel- und Sportrasen mäht man auf vier bis fünf Zentimeter Höhe, einen Zierrasen auf drei Zentimeter. Und obwohl der Mähroboter in der Kritik steht: Vor allem für ältere Menschen ist er eine große Hilfe.

Richtige Rasenpflege

Der Zeitplan für die richtige Rasenpflege sieht so aus, dass er am besten zuerst gedüngt und danach geschnitten wird. Nach dem zweiten, kurzen Schnitt sollte bei trockenem Wetter, wenn nötig, vertikutiert werden. Wichtig ist dabei, dass die Vertikutiermesser maximal zwei bis drei Millimeter in die Grasnarbe einschneiden, sonst werden die Graswurzeln geschädigt. Der gelockerten Rasenfilz muss auf jeden Fall abgeharkt werden, und an kahlen Stellen heißt es dann Rasen nachsäen. Bislang nahm man den Samen, streute ihn auf die Erde, harkte ihn ein, trat ihn fest und goss ihn an. Doch wie in unserer modernen innovativen Welt nicht anders zu erwarten, gibt es jetzt eine neue Aussaat-Methode. Das Zauberwort heißt Wollrasen. Nicht zu verwechseln mit Rollrasen, bei dem schon fertige Soden ausgebracht werden, vor allem bekannt aus unseren Fußballstadien.

Wollrasen wird zwar auch auf der Rolle geliefert, allerdings wird da kein fertiges Grün ausgerollt, sondern ein Wollvlies, in das Samensorten je nach Wunsch eingearbeitet sind. Da die Wollfasern bereits Nährstoffe enthalten, ist die Düngung gleich mit dabei. Außerdem ist sie sehr saugfähig, sodass das Wasser nicht wegfließt und während der Keimung weniger gegossen werden muss. Zudem hat das Ganze einen großen Vorteil: Der Samen ist vor Vogelfraß geschützt.

Hilfreich ist diese Methode vor allem an Hanglagen, da das Vlies auf einem Jutegewebe angebracht ist, das mit Haken befestigt wird. Wenn der Rasen dann gut mit dem Untergrund verwachsen ist, verwittert das Gewebe mit der Zeit. Die Hersteller heben hervor, dass mit diesem Produkt vor allem geschädigte Hänge und Böschungen gesichert und wieder begrünt werden können. Doch auch in Privatgärten macht es Sinn. So lässt sich etwa der Wollrasen passgenau an einer Stelle mit einer Blumenwiesenmischung auslegen. Ein blühender Riegel im Zierrasen ist damit kein Problem mehr– und allemal viel schöner als eine trostlose Fläche mit schneeweißen Kieseln.