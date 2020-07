Rapperin Nicki Minaj ist schwanger

Die Rapperin Nicki Minaj (37) ist schwanger. Die Musikerin veröffentlichte mehrere Fotos auf Instagram, die sie mit Babybauch zeigen.

„Liebe. Hochzeit. Kinderwagen“, kommentierte sie zu einem davon. „Überwältigt von Aufregung und Dankbarkeit.“ Details teilte die Rapperin zunächst nicht mit. Erst im vergangenen Oktober hatte Minaj per Instagram bekanntgegeben, dass sie ihren Freund, den Rapper Kenneth „Zoo“ Petty, geheiratet habe. Die in Trinidad und Tobago geborene und in den USA lebende Musikerin wurde 2010 mit dem Album „Pink Friday“ bekannt.

© dpa-infocom, dpa:200720-99-864482/2