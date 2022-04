Für Muslime beginnt der Ramadan: Was es mit dem Fastenmonat auf sich hat

Mit dem 2. April beginnt dieses Jahr der islamische Fastenmonat Ramadan. Das bedeutet von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang weder essen noch trinken.

Wir beantworten zum Fastenmonat Ramadan die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was ist eigentlich der Ramadan?

Ramadan heißt im Arabischen so viel wie "der heiße Monat". Es ist der Monat, in dem gläubige Muslime und Muslimas fasten. In dieser Zeit essen und trinken sie tagsüber nichts. Als wichtigster Monat im islamischen Kalender ist der Ramadan eine Zeit der Besinnung und Frömmigkeit und kennzeichnet die Mondphase.

Warum wird im Ramadan gefastet?

Im Islam ist das Fasten ein göttliches Gebot, eine der fünf Säulen des Islam. Gefastet wird im Ramadan, dem neunten Monat des islamischen Mondjahres. Das Fasten hat den Charakter einer Bußübung. Die Seele soll gereinigt und geläutert, die Beziehung zu Gott und den Mitmenschen gefestigt werden.

Wann beginnt der Ramadan und wann endet er?

Der Ramadan findet im neunten Monat des islamischen Mondjahres statt und richtet sich nach dem Mondkalender. Deshalb findet die Fastenzeit nicht immer zu ein und demselben Datum statt. Der Ramadan dauert aber immer 29 oder 30 Tage. Jedes Jahr verschiebt sich das Datum des Ramadans um zwei Wochen. 2022 beginnt die Fastenzeit am 2. April und endet nach 30 Tagen mit dem traditionellen Fastenbrechen am 2. Mai.

Welche Regeln sind im Ramadan vorgegeben?

Im Ramadan ist es nicht nur verboten, Speisen und Getränke zu sich zu nehmen. Es ist auch nicht erlaubt, sich den Mund auszuspülen, zu rauchen oder Geschlechtsverkehr zu haben. Fasten wird als heilige Pflicht von Muslimen verstanden.

In der Zeit des Fastens wollen viele Muslime intensiver über ihren Glauben nachdenken und Allah näher kommen.

Das tägliche Fastenbrechen nach Sonnenuntergang beginnt mit einem Bittgebet. Während dieses Gebetes nehmen gläubige Muslime einen Schluck Wasser und eine Dattel zu sich.

An wen ist das Ramadan-Fasten gerichtet?

Kranke, ältere Menschen, Schwangere, stillende Mütter, Frauen in der Menstruation und Kinder, die die Pubertät nicht erreicht haben, sind von den Pflichten ausgenommen. Der Fastenmonat gilt nur für gesunde Erwachsene. Kinder dürfen aber so lange mitmachen, wie sie möchten und können.

Wie wirkt das Ramadan-Fasten auf die Gesundheit?

Ramadan kann gesund sein, wenn man sich an die Regeln hält. Man sollte sich sehr nährstoffreich ernähren. Neben der religiösen Tradition, die der Ramadan mit sich bringt, erhoffen sich viele auch einen positiven Nebeneffekt in puncto Gewicht durch das Fasten.

Für einen gesunden Körper ist es unproblematisch, da sich dieser an die Umstellung des Stoffwechsels gewöhnt und mit weniger Energie auskommt. Dann kann das Fasten auch positive Effekte haben: Glückshormone wirken zum Beispiel länger auf das Gehirn.

16 Stunden nichts zu trinken ist problematischer: Es gelangt zu wenig Flüssigkeit in die Blutbahn, das Blut wird dicker und fließt langsamer. In der Folge sinkt der Blutdruck. Das kann Schwindel, Kopfschmerzen und Konzentrationsprobleme verursachen.

Für Muslime mit Diabetes kann die unregelmäßige Nahrungsaufnahme eine Herausforderung sein. Wichtig: den Blutzucker regelmäßig messen.

Wie wird das Ende des Ramadan gefeiert?

Das Fest des Fastenbrechens, auf Türkisch "Ramazan Bayrami", wird in diesem Jahr vom 2. Mai bis 4. Mai gefeiert. Das Fest wird auch "Eid al-Fitr" genannt. Das Zuckerfest gehört zu den wichtigsten Festen des Islam und beendet den Fastenmonat Ramadan.